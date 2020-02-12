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12.02.2020 - 19:48 |

Gençlerbirliği'nde Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği'nde Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda taktik çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, son bölümde yapılan üç kaleli gol oyunuyla sona erdi.

Floyd Ayite ve Pierre-Yves Polomat'ın tedavilerine devam edilirken, Soner Dikmen takımdan ayrı çalıştı.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı takip etti. Stephane Sessegnon'un iki oğlu da antrenmanı başkan Murat Cavcav ile izledi.

 

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