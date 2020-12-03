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03.12.2020 - 16:12 | | ANKARA (AA) -

Gençlerbirliği'nde Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü sahasında lider Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği'nde Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
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Başkent ekibi, günü İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yapılan taktik ağırlıklı antrenmanla geçirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan antrenman, şut çalışmasıyla devam etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.

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