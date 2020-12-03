Gençlerbirliği'nde Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Başkent ekibi, günü İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yapılan taktik ağırlıklı antrenmanla geçirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan antrenman, şut çalışmasıyla devam etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.