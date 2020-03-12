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12.03.2020 - 15:47 | | ANKARA (AA) -

Gençlerbirliği'nde Denizlispor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği'nde Denizlispor maçı hazırlıkları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı.

Dar alanda yapılan taktik çalışmayla devam eden idman, jokerli çift kale maç ile sona erdi.

Tedavilerine devam edilen Bogdan Stancu, Sefa Yılmaz, Floyd Ayite ve Pierre-Yves Polomat, antrenmanda yer almadı.

Bugün Denizli'ye giden kırmızı-siyahlı ekip, son antrenmanı da yarın bu kentte yapacak.

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