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20.09.2020 - 14:12 | | AA

Gençlerbirliği'nde gol sıkıntısı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, gol yollarında sıkıntı yaşıyor.

Gençlerbirliği'nde gol sıkıntısı
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Teknik direktör Mert Nobre yönetiminde 2020-2021 sezonuna başlayan başkent ekibi, ilk 2 haftada birer mağlubiyet ve beraberlik alırken, gol sevinci yaşayamadı.

Sezonun açılış maçında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a 2-0 mağlup olan kırmızı-siyahlılar, 2. hafta mücadelesinde sahasında İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.

- Geçen sezonun son iki haftasında da gol atamamıştı

Başkent temsilcisi, geçen sezonun son iki haftasında da topu filelere gönderememişti.

Gençlerbirliği, 2019-2020 sezonunun 33. haftasında Demir Grup Sivasspor'a 2-0, 34. hafta karşılaşmasında da Beşiktaş'a 3-0 mağlup olmuştu.

Böylece, kırmızı-siyahlı ekibin Süper Lig'deki gol hasreti 4 maça çıktı.

- Gol yükünü Stancu-Sio ikilisi çekmişti

Gençlerbirliği, 12. sırada tamamladığı geçen sezon 39 gol atmıştı. Gollerin 24'ünü Bogdan Stancu-Giovanni Sio ikilisi kaydetmişti.

Fileleri 14 kez havalandıran 33 yaşındaki Rumen golcü Stancu, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirmişti.

Gençlerbirliğinde gol sıkıntısı

Gençlerbirliği, 2020-21 Futbol Sezonuna Hazır

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