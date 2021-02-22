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22.02.2021 - 15:46 | | ANKARA (AA) -

Gençlerbirliği'nde Yeni Malatyaspor hazırlıkları

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cuma günü Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği'nde Yeni Malatyaspor hazırlıkları
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Daha sonra tam sahada taktik çalışma yapan kırmızı-siyahlılar, dar alanda oynanan çift kale maçla günü tamamlandı.

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