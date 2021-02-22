Gençlerbirliği'nde Yeni Malatyaspor hazırlıkları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Daha sonra tam sahada taktik çalışma yapan kırmızı-siyahlılar, dar alanda oynanan çift kale maçla günü tamamlandı.