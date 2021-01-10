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10.01.2021 - 16:36 | | ANKARA (AA) -

Gençlerbirliği'nden Übeyd Adıyaman'a destek

Gençlerbirliği Kulübü, Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'a 6-0 yenildikleri maçın ardından kaleci Übeyd Adıyaman'a yönelik eleştirilere tepki göstererek, genç kaleciye destek verdi.

Gençlerbirliği'nden Übeyd Adıyaman'a destek
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Başkent ekibinden yapılan açıklamada, çıktığı ilk Süper Lig müsabakasında 6 gol yiyen kaleci Übeyd Adıyaman'a yönelik sosyal medyada "karalama" kampanyasının yürütüldüğü belirtildi.

Söz konusu "karalama"nın kabul edilemez olduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medya holiganlarına karşı dün yaşananlara dair istemeyerek de olsa bu açıklamayı yapıyoruz. Komplo teorisyenine dönüşen kifayetsiz muhterisler, Galatasaray maçından sonra genç kalecimizi, yargıladı ve mahkum etti. Yine bilindik yollar, bilindik arşivler. Bu mankurt kafalar, Türkiye’nin tüm altyapı futbolcularına 'Avrupa kupalarında maça çıkan Türk takımlarına başarı dilemeyin. Çünkü gün geldiğinde biz onu işimize geldiği gibi kullanır, kariyerinizi bitirmek için canla başla çalışırız.' mesajını verdi. Biz, altyapı oyuncularımızı bir günde kazanmadık, bir günde de kaybetmeyeceğiz."

"Bırakın gençler oynasın, bırakın çocuklar oynasın"

Takımların imkanları ölçüsünde gelecekleri için mücadele verdiklerinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Genç bir futbolcunun kariyeri, hepsinden öte hayatı, sizin tüm kirli komplolarınızdan da kirli hayallerinizden de değerlidir. Futbol, sizin takımlarınızı şampiyon yapmak ya da şampiyonluktan etmek için oynanmıyor. Dünyanın, bu kifayetsiz muhterislerden, bu suya yazan sosyal medya mankurtlarından, bu kendini bilmez adi asalaklardan bir an evvel kurtulmasını umut ediyoruz. Bırakın gençler oynasın, bırakın çocuklar oynasın. Gölge etmeyin başka ihsan istemiyoruz. Bu vesileyle bir kez daha centilmen Gençlerbirliği taraftarına değerli duruşları için teşekkürü borç biliyoruz."

 

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