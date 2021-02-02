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02.02.2021 - 10:55 | | ANKARA (AA) -

Gençlerbirliği'nin Altıparmak yönetimindeki ilk maçı

Gençlerbirliği, Mehmet Altıparmak yönetiminde ilk maçına çıkacak. İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği maçı yarın saat 19.00'da başlayacak.

Gençlerbirliği'nin Altıparmak yönetimindeki ilk maçı
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 23. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak yönetiminde ilk maçına çıkacak.

Ligde son 5 maçını kaybeden kırmızı-siyahlılar, Mustafa Kaplan ile yollarını ayırmıştı.

Başkent temsilcisi, Süper Lig'de 19 puanla küme düşme hattında yer alıyor.

Gençlerbirliğinin Altıparmak yönetimindeki ilk maçı

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