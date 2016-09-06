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06.09.2016 - 02:30 |

Gençlik aşısı

A Milli Takımımız, Hırvatistan maçına 24,2 yaş ortalamasına sahip bir takımla çıktı.

Gençlik aşısı
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Hırvatistan - Türkiye: 1-1
Hırvatistan - Türkiye: 1-1
Hırvatistan - Türkiye: 1-1
Hırvatistan - Türkiye: 1-1Haberin Tüm Fotoğrafları

A Milli Takımımız, Hırvatistan maçına 24,2 yaş ortalamasına sahip bir takımla çıktı. Maç öncesinde 17,6 milli olma ortalaması bulunan takım karşılaşmayı yenilmeden tamamlamayı başardı.

Kaptan Mehmet Topal

A Milli Takımımızın dün geceki Hırvatistan karşılaşmasında Mehmet Topal sahaya kaptan olarak çıktı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, kadroya almadığı Arda Turan’ın yokluğunda kaptanlık pazubandını Mehmet’e verdi.

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