06.09.2016 - 02:30 |
Gençlik aşısı
A Milli Takımımız, Hırvatistan maçına 24,2 yaş ortalamasına sahip bir takımla çıktı.
A Milli Takımımız, Hırvatistan maçına 24,2 yaş ortalamasına sahip bir takımla çıktı. Maç öncesinde 17,6 milli olma ortalaması bulunan takım karşılaşmayı yenilmeden tamamlamayı başardı.
Kaptan Mehmet Topal
A Milli Takımımızın dün geceki Hırvatistan karşılaşmasında Mehmet Topal sahaya kaptan olarak çıktı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, kadroya almadığı Arda Turan’ın yokluğunda kaptanlık pazubandını Mehmet’e verdi.