Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz yıl, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesileyle sokak röportajı yapıp, gazeteciliğin ne kadar özveri ve emek isteyen bir iş olduğunu bizzat deneyimlemiştim. Bütün gazeteci arkadaşlarımızın gününü kutluyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.