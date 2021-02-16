Denizli'yi ziyaret eden GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, ÅŸehre yapÄ±mÄ± planlanan stadyumun inÅŸa edileceÄŸi alanda incelemelerde bulundu.Â Â

Ã‡eÅŸitli temaslarda bulunmak Ã¼zere Denizli'ye gelen GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± KasapoÄŸlu, Denizliye yapÄ±lacak olan stadyum alanÄ±nda inceleme yaptÄ±. Bakan KasapoÄŸlu, FIFA standartlarÄ±na uygun alarak, Merkezefendi ilÃ§esi Kayalar Mahallesinde inÅŸa edilecek stat ve arazi hakkÄ±nda yetkililerden bilgi aldÄ±.

KasapoÄŸlu'na incelemesi sÄ±rasÄ±nda Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Cahit Ã–zkan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Åžahin Tin, Ahmet YÄ±ldÄ±z, NilgÃ¼n Ã–k, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± AK Partili Osman Zolan, Denizlispor BaÅŸkanÄ± Ali Ã‡etin ve beraberindekiler de eÅŸlik etti. Denizli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Zolan, Bakan KasapoÄŸlu'na stat hakkÄ±nda detaylÄ± bilgi verdi, projenin Ã¶zelliklerini anlattÄ±.Â

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