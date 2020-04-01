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01.04.2020 - 11:16 | | ANKARA (AA)

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan "evde spor" paylaşım

Gençlik ve Spor Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan ve evde çalışanların yapabileceği spor egzersizlerini, uygulamalı anlatan bir video paylaştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan "evde spor" paylaşım

 

Bakanlığın Twitter hesabından, Herkes İçin Spor Federasyonunun ücretsiz mobil uygulaması "HisApp"ın tanıtıldığı "İşte Spor" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Evde çalışmak zorunda olanlar, işini eve taşıyanlar ve bilgisayarın başından hiç kalkmayanlar için işte spor." ifadesi kullanıldı. 

Videoda evde kalan ve evde çalışanların nasıl spor yapacakları uygulamalı olarak anlatılıyor. İşitme engelliler için de anlatım yer alıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığından evde spor paylaşım

 

  

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