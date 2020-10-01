Ä°talya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takÄ±mlarÄ±ndan Genoa'da yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testi pozitif Ã§Ä±kanlarÄ±n sayÄ±sÄ±, bir futbolcunun daha eklenmesiyle 15'e Ã§Ä±ktÄ±.Â

Genoa kulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, son yapÄ±lan testler neticesinde Valon Behrami'de de Kovid-19â€™a rastlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â

BÃ¶ylece takÄ±mda Kovid-19 teÅŸhisi konulan oyuncu sayÄ±sÄ± 11â€™e yÃ¼kselirken, 4 kiÅŸinin de teknik heyetten olduÄŸu belirtildi.Â

DiÄŸer oyuncularÄ±n; Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse SchÃ¶ne, Davide Zappacosta olduklarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.Â

AÃ§Ä±klamada, Kovid-19 tanÄ±sÄ± konulan oyuncu ve personel iÃ§in saÄŸlÄ±k makamlarÄ±nÄ±n Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ prosedÃ¼rÃ¼n devreye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Â

Bu arada, Genoa ile geÃ§en hafta sonu karÅŸÄ±laÅŸan ve sahadan 6-0'lÄ±k galibiyetle ayrÄ±lan Napoli takÄ±mÄ± ise Ã¶nceki gÃ¼n takÄ±m ve teknik heyete yapÄ±lan test sonuÃ§larÄ±nÄ±n negatif olduÄŸunu duyurdu. Napoli, oyuncularÄ±n perÅŸembe Ã¶ÄŸleden sonra bir kez daha testten geÃ§irileceÄŸini belirtti.Â

Genoaâ€™da bu kadar Ã§ok sayÄ±da oyuncuya Kovid-19 tanÄ±sÄ± konulmasÄ± sonrasÄ±nda Ä°talyaâ€™da Serie Aâ€™nÄ±n bir sÃ¼re durmasÄ± dahil pek Ã§ok seÃ§enek tartÄ±ÅŸma konusu oldu.Â

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Sandra Zampa bu koÅŸullarda ligin durmasÄ± gerektiÄŸini belirtirken, GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Vincenzo Spadafora'dan ise ligin topyekun durmasÄ±nÄ± gerektirecek bir durumun olmadÄ±ÄŸÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± geldi.Â

SaÄŸlÄ±k Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Pierpaolo Sileri ise bir radyo programÄ±nda, "Saha iÃ§inde gol sevinÃ§lerinde bir araya gelmek, sarÄ±lmak yasaklanmalÄ±. Mesafe korunmalÄ±. EÄŸer 1 pozitif vaka, 14â€™e Ã§Ä±ktÄ±ysa bu virÃ¼sÃ¼n yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve mesafenin korunmadÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na gelir." dedi.Â

Sileri, Genoa'nÄ±n rakibi Napoli'de baÅŸka pozitif vakalar olsaydÄ±, ligin en az 7 gÃ¼n sÃ¼reyle durmasÄ± gerekeceÄŸini sÃ¶yledi.Â

Ä°talya Serie A Lig BirliÄŸi yÃ¶netimi, Genoa takÄ±mÄ±ndaki durum sonrasÄ± ligin gidiÅŸatÄ±nÄ± deÄŸerlendirmek Ã¼zere bugÃ¼n olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplandÄ±. BirliÄŸin toplantÄ±sÄ± yarÄ±n gelecek yeni gÃ¼ncel bilgiler nedeniyle ertesi gÃ¼ne bÄ±rakÄ±ldÄ±.

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