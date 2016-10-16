Gent farka gitti!

Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki rakiplerinden Gent, Belçika 1. Lig'in 10. haftasında evinde Zulte Waregem'i 3 - 0 mağlup etti.

Ghelamco Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi takımın gollerini Kalifa Coulibaly, Moses Simon ve Hannes Bruggen kaydettti. Ayrıca Gentli futbolcu Kenny Saief, bir penaltı vuruşunu da gole çeviremedi.

Genç bu galibiyetle puanını 18'e yükseltti.