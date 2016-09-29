Gent - Konyaspor: 2-0

UEFA Avrupa Ligi H grubu ikinci maçında temsilcimiz Atiker Konyaspor Belçika temsilcisi Gent'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

H grubu ilk maçında Shaktar Donetsk karşısında 1-0'lık sonuçla sahadan mağlup ayrılan Konyaspor, en az 1 puan parolasıyla çıktığı karşılaşmada 17. dakikada Saief ve 34. dakikada Neto'nun gollerine engel olamadı.

İkinci yarıda zaman zaman rakip kalede etkili olan temsilcimiz beklenen golü bulamadı ve sahadan eli boş ayrıldı.

Stat: KAA Gent

Hakemler: Istvan Vad, Istvan Albert, Peter Berettyan (Macaristan)

Gent: Rinne, Mitrovic, Gershon, Nielsen, Saief (Dk. 89 Davidzada), Neto, Van der Bruggen, Asare, Ndongala (Dk. 72 Esiti), Coulibaly, Milicevic (Dk. 46 Perbet)

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Douglas, Ömer Ali Şahiner, Jonsson (Dk. 40 Volkan Fındıklı), Ali Çamdalı, Hadziahmetovic (Dk. 65 Meha), Milosevic (Dk. 81 Halil İbrahim Sönmez), Bajic

Goller: Dk. 17 Saief, Dk. 33 Neto (Gent)

Sarı kartlar: Dk. 13 Neto (Gent), Dk. 89 Skubic (Atiker Konyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 2. haftasında Belçika'nın Gent takımıyla Atiker Konyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 2-0 önde tamamladı.

15. dakikada Douglas'ın sağ çaprazdan sert ortasında kaleci Rinne, meşin yuvarlağı yumruklayarak taca gönderdi.

17. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ani gelişen Gent atağında Van der Bruggen, topu sol çaprazdaki Asare'nin önüne bıraktı. Bu oyuncunun ortasında, kaleci Serkan Kırıntılı'nın uzaklaştıramadığı meşin yuvarlağı ceza alanı içinde önünde bulan Saief, bekletmeden sert bir vuruşla filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

20. dakikada Gent, yaptığı baskının ardından kazandığı topla yine hızlı şekilde Atiker Konyaspor'un ceza alanına girdi. Saief, meşin yuvarlağı daha müsait durumdaki Coulibaly'nin önüne bıraktı. Bu futbolcu, topu kötü bir vuruşla üstten auta attı.

30. dakikada Milicevic'in sağdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Asare'nin volesinde, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

33. dakikada Gent, farkı ikiye çıkardı. Milicevic'in soldan ortasında ön direkte topla buluşan Neto, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısını Gent, 2-0 önde tamamladı.