Gent-Kortrijk: 3-0

UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor'un bulunduğu H Grubu'nda yer alan Gent, Belçika Birinci Futbol Ligi'nin 16. haftasında ağırladığı Kortrijk'i 3-0 mağlup etti.



Gent şehrindeki Ghelamco Arena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 29. dakikada bir dönem Medipol Başakşehir forması da giyen Jeremy Perbet'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda da oyunda üstün taraf olan Gent, 54. dakikada Renato Neto ve 82. dakikada Kenny Saief'in rakip fileleri havalandırmasıyla müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.



Ligde dokuzuncu galibiyetini alan Gent, puanını 30'a çıkarırken, Kortrijk 24 puanda kaldı.



Gent, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki altıncı ve son maçında 8 Aralık Perşembe günü Atiker Konyaspor'u konuk edecek.

