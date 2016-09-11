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11.09.2016 - 17:41 | | İSTANBUL (AA)

Gent yenilmezliğini sürdürdü

Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Gent, ligin 6. haftasında konuk ettiği Lokeren'i 3-0 mağlup etti.

Gent yenilmezliğini sürdürdü
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UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor'un bulunduğu H Grubu'nda yer alan Gent, Belçika Birinci Futbol Ligi'nin 6. haftasında evinde Lokeren'i 3-0 yendi.

Belçika'nın Gent şehrindeki Ghelamco Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi ekip, 26. dakikada Lokerenli Branislav Ninaj'ın kendi kalesine attığı golle soyunma odasına 1-0 üstün girdi. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Gent, 60. dakikada Kalifa Coulibaly ve 70. dakikada Moses Simon'un golleriyle farkı üçe çıkardı: 3-0

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Gent sahasında Lokeren'i 3-0 mağlup etti.

Bu galibiyetle 6 maç sonunda üçer galibiyet ve beraberliği bulunan Gent, ligde yenilmezliğini sürdürdü. Gent,12 puan ve 1 maç fazlası ile ligde ikinciliğe yükselirken, Lokeren 6 puanla 12. sırada yer alıyor.

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