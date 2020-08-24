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Haberlerİspanya La Liga Haberleri Getafe, Enes Ünal'ı basına tanıttı
24.08.2020 - 13:30 | | MADRİD (AA) -

Getafe, Enes Ünal'ı basına tanıttı

Getafe'ye transfer olan Enes Ünal, "La Liga'da artık çok daha tecrübeliyim" dedi.

Getafe, Enes Ünal'ı basına tanıttı
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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Getafe, yeni transferleri Enes Ünal ve Jose Camilo Hernandez'i basına tanıttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılan tanıtım, kulübün sosyal medya hesabından canlı yayınlandı.

"La Liga'da artık çok daha tecrübeliyim." diyen Enes, "Benim hedefim her gün kendimi daha da geliştirmek ve takıma faydalı olmak." şeklinde konuştu.

Getafe'ye gelmesinin farklı sebepleri olduğunu kaydeden Enes, "Bana çok fazla güvenen bir takımdayım. Bu çok önemli. Buradaki aile ortamı, kaliteli futbolcular ve teknik heyet de oldukça önemli." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu ayrıca, Kovid-19'un mevcut durumda futbola etkisini düşünmeden sahada en iyiyi vermeye çalışacağını vurguladı. Getafe Spor Direktörü Angel Martin Gonzalez ise "Enes, geleceğe ilişkin beklentilerin yüksek olduğu bir futbolcu. Bizim stilimize mükemmel uyan, taleplerimizi tamamen karşılayan, önemli bir futbolcu. Transferi tabii ki kolay olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

La Liga'ya 2017 yılında Villarreal'e transfer olarak gelen Enes, Levante ve Real Valladolid takımlarında kiralık olarak forma giydikten sonra Getafe ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Bu arada Mallorca'dan transfer edilen, "Cucho" lakaplı 21 yaşındaki Jose Camilo Hernandez de Getafe'de futbolunu daha da geliştirerek, takıma katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Getafe, Enes Ünalı basına tanıttı

 

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