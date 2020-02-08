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08.02.2020 - 17:28 |

Getafe - Valencia: 3-0

La Liga'nın 23. haftasında zirve yarışının içinde bulunan iki takım Getafe ve Valencia karşı karşıya geldi. Alfonso Perez Stadı'ndaki karşılaşmayı Getafe 3-0 kazandı.

Getafe - Valencia: 3-0

İspanya Futbol Ligi La Liga'nın 23. haftasında Avrupa yarışını yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynandı. Ligde Real Madrid ve Barcelona'nın ardından 3. sırada bulunan sezonun flaş ekibi Getafe, Valencia'yı evinde 3-0 mağlup etti.

Müsabakada golleri 58. ve 67. dakikalarda Jorge Molina ve 87'de Mata kaydetti. Valencia'da A. Florenzi 78. dakikada gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı

Bu sonuçla Getafe 42 puanla 3. sırada yer aldı. Valencia, 37 puanla 5. sırada kaldı

 

İLK 11'LER 

Getafe: David Soria; Damián Suárez, Djené, Etxeita, Mathías Olivera; Maksimović, Arambarri, Nyom, Cucurella; Jorge Molina, Jaime Mata
Valencia: Jaume; Florenzi, Diakhaby, Gabriel, Gayà; Ferran, Parejo, Kondogbia, Carlos Soler; Rodrigo, Maxi Gómez

Getafe - Valencia: 3-0

Chelsea 0-1 Valencia CF maç özeti

 

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