Getafe - Valencia (CANLI)

İspanya Futbol Ligi La Liga'nın 23. haftasında Avrupa yarışını yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanıyor.

Ligde Real Madrid ve Barcelona'nın ardından 3. sırada bulunan sezonun flaş ekibi Getafe, 5. sıradaki Valencia'yı evinde konuk ediyor. Bu kritik maçı D Smart Youtube yayınıyla haberimizin içinden canlı olarak yayınlıyoruz.

GETAFE - VALENCİA

İLK 11'LER

Getafe: David Soria; Damián Suárez, Djené, Etxeita, Mathías Olivera; Maksimović, Arambarri, Nyom, Cucurella; Jorge Molina, Jaime Mata

Valencia: Jaume; Florenzi, Diakhaby, Gabriel, Gayà; Ferran, Parejo, Kondogbia, Carlos Soler; Rodrigo, Maxi Gómez