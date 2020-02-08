08.02.2020 - 17:28 |
Getafe - Valencia (CANLI)
La Liga'nın 23. haftası nefes kesen bir karşılaşmaya sahne oluyor. Zirve yarışının içinde bulunan iki takım Getafe ve Valencia, Alfonso Perez Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi D-Smart yayınıyla şifresiz ve canlı yayınlıyoruz.
İspanya Futbol Ligi La Liga'nın 23. haftasında Avrupa yarışını yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanıyor.
Ligde Real Madrid ve Barcelona'nın ardından 3. sırada bulunan sezonun flaş ekibi Getafe, 5. sıradaki Valencia'yı evinde konuk ediyor. Bu kritik maçı D Smart Youtube yayınıyla haberimizin içinden canlı olarak yayınlıyoruz.
GETAFE - VALENCİA
İLK 11'LER
Getafe: David Soria; Damián Suárez, Djené, Etxeita, Mathías Olivera; Maksimović, Arambarri, Nyom, Cucurella; Jorge Molina, Jaime Mata
Valencia: Jaume; Florenzi, Diakhaby, Gabriel, Gayà; Ferran, Parejo, Kondogbia, Carlos Soler; Rodrigo, Maxi Gómez