Gherardini'den Obradovic için yeni sözleşme açıklaması

Fenerbahçe Beko'nun genel menajeri Maurizio Gherardini, başantrenör Zeljko Obradovic'in kontrat uzatma durumuna ilişkin flaş bir açıklamada bulundu.

Backdoor Podcast'e konuşan Gherardini, Fenerbahçe'ye henüz 'evet' yanıtını vermeyen Obradovic'in değeriyle birçok şey adına belirleyici nokta olabileceğini aktardı.

Kontrat görüşmeleri adına Fenerbahçe'nin tutumunu işaret eden Gherardini, "O, en büyük koç. Bu nedenle çok fazla fikir yürütülmesini etkileyen bir karakter. Bizim tarafımızda tüm görüşmeler, kulübümüzle gelecek hakkında daha somut düşünebildiğimizde başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Obradovic'e sunacağı kontrattan öte basketbol takımındaki oyuncu bütçesinin ve planlamanın yeni kontrat adına öncelik teşkil ettiği belirtiliyor.

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