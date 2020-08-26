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HaberlerBeşiktaş Haberleri Giannoulis: "Beşiktaş'ı daha farklı yenebilirdik"
26.08.2020 - 01:41 |

Giannoulis: "Beşiktaş'ı daha farklı yenebilirdik"

PAOK'ta Dimitris Pelkas ve Dimitris Giannoulis, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

Giannoulis: "Beşiktaş'ı daha farklı yenebilirdik"
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 Temcilsimiz Beşiktaş'ın PAOK'a 3-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği mücadelenin ardından Yunan ekibinde Dimitris Pelkas ve Dimitris Giannoulis açıklamalarda bulundu.

Pelkas, Beşiktaş'tan daha çok istediklerini söylerken, "İki takım üzerinde de baskı vardı ancak biz Beşiktaş'tan daha çok istedik ve en iyi performansımızı gösterdik." dedi.

Giannoulis ise daha farklı da kazanabileceklerini kaydetti, "İyi bir maç oynadık ve hak ettik. Skor biraz adaletsiz oldu, daha farklı olabilirdi. Maça hırslı başladık, Beşiktaş açık verdi ve bunları değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Giannoulis: Beşiktaşı daha farklı yenebilirdik

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