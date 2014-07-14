Giray Kaçar, Ç.Rizespor'a imza attı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Aykut Ferah, geçen sezon Antalyaspor'da forma giyen savunma oyuncusu Giray Kaçar ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını bildirdi.



Ferah, yaptığı yazılı açıklamada, teknik direktör Mehmet Özdilek'in isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Transfer komitemizin yaptığı çalışma sonucunda A milli takımda 4 kez forma giyen, Trabzonspor'da başarıyla görev yapmış, geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da oynayan savunma oyuncusu Giray Kaçar ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verdi.



Ferah açıklamasında, sağlık kontrolünden geçen futbolcunun yarın Erzurum kampına dahil olarak takımla çalışmalara başlayacağını kaydetti.

