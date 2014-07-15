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15.07.2014 - 12:57 | | ERZURUM (AA)

Giray Kaçar Rizespor'a katıldı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.

Giray Kaçar Rizespor'a katıldı
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.

Palandöken ilçesindeki yüksek irtifa kamp merkezinde teknik direktör Mehmet Özdilek, yönetiminde çalışmalarını sürdüren takımda morallerin yüksek olduğu gözlendi.

Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da forma giyen ve bu sezon Çaykur Rizespor ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Giray Kaçar da takımla antrenmanlara başladı.

Yeşil-mavili takımda hafif sakatlıkları bulunan Kweuke ile Kağan sabah antrenmana çıkmazken, LuaLua da arkadaşlarından ayrı çalıştı.

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