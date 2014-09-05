Giray Kaçar'ın hedefi milli takım!

Kaçar, Mehmet Cengiz Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, ligin ilk maçlarının her zaman zor olduğunu söyledi.

Lige maç, maç baktıklarını ifade eden kaçar, "Beşiktaş'la maçımız var. Beşiktaş, ligin hazır takımı. 5 resmi maç oynadılar biz ise şu ana kadar bir resmi maç oynadık. Onlar Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele et için. Biz bunları biliyoruz. Rakibimizi iyi tanıyoruz. Hepsi kaliteli futbolcular ve büyük bir camia. Ancak biz de kaliteli bir ekibiz. Biz oraya puan ve puanlar almaya gideceğiz. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Orada elimizden gelenin en iyisini yapıp puan almak istiyoruz" diye konuştu.

Kaçar, uzun yıllar Karadeniz'de futbol oynadığını anlatarak, bölgede futbolun çok sevildiğini ve ön planda olduğunu ifade etti.

İlk oynanan Gençlerbirliği maçında Rize taraftarlarının az olduğunu belirten Kaçar, gelen taraftarlarların maçın belli bölümlerinde önemli katkılar sağladığını kaydetti.

Kaçar, taraftarlarının kulübü sevdiğine dikkati çekerek, kendilerinin de oynadıkları futbol ve aldıkları galibiyetle futbolseverleri tribünlere çekmek istediklerini söyledi.

Gazetecilerin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketinin takımında oynamak futbolcuların üzerine artı bir yük oluyor mu?" şeklindeki soru üzerine Kaçar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın memleketinin takımında oynamak bizlere gurur veriyor. Bizleri onurlandırıyor. Bizleri çok yakından ilgilendiğini biliyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Bize kesinlikle yük oluşturmuyor. Profesyonel futbolcularız. İşimiz bu. Bizim için bir gurur ve ayrı bir motivasyon" şeklinde konuştu.

"En büyük hedefim milli takımda oynamak"

Kaçar, mili takıma 1,5 yıl önce çağrıldığına vurgu yaparak, "O dönemde de oynamıştım. Milli takım kariyerim bayağı uzun bir süre oldu benim için. 5-6 sene arka arkaya çağrıldım. oynama fırsatını bir kere yaşadım. Her zaman kulübede beklemiştim" ifadesini kullandı.

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Mehmet Özdilek'le beraber güzel bir çıkış yakalamak istediğini anlatan Kaçar, Çaykur Rizespor'un hedefleri için elinden gelen katkıyı vermeceğini söyledi.

Kaçar, önünde uzun yılların bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hedefimde her zaman gibi milli takım var. Milli takım bizim için ayrı bir duygu ve deneyim. Allah nasip ederse inşallah gideriz. Orada elimizden geleni yaparız. Takımda oynayan arkadaşlarım çok yakın arkadaşlarım. Sürekli onlarla görüşüyorum. En büyük hedeflerimden bir tanesi milli takım. Zaten ihtiyaç duyulduğu zaman Fatih Terim hocamın beni çağıracağını düşünüyorum. Çünkü ilk kez 2008 yılında Fatih Terim hocam çağırmıştı. Aradan uzun zaman geçti. Tekrar çağrılacağımı düşünüyorum. Yeter ki ben kendi performansımı yukarı çekeyim. Takımımızın durumu iyi olsun. Tekrar milli takıma gideceğime inanıyorum."