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22.02.2021 - 16:34 | | DHA

Giresunspor, Adanaspor maçını kazanarak seriyi sürdürmeyi hedefliyor

TFF 1inci Lig'de lider Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, Ankaraspor maçını kazanarak galibiyet serisini 11 maça çıkardıklarını, bu seriyi deplasmanda oynayacakları Adanaspor karşısında da sürdürmek istediklerini söyledi.

Giresunspor, Adanaspor maçını kazanarak seriyi sürdürmeyi hedefliyor
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Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, hafta sonu oynadıkları Ankaraspor karşılaşmasında rakibin ciddi direnç göstermesine rağmen maçı kazanarak puanlarını 50ye çıkarttıklarını ifade ederek, uzun zamandır Spor Toto 1inci Lig'de kırılamayan galibiyet serisi rekorunu kırdıkları için de oyuncularını kutladığını söyledi. Çarşamba günü deplasmanda oynayacakları Adanaspor maçına hazırlandıklarını aktaran Keleş, Hep söylediğim gibi biz her maça final havasında bakıyoruz. 11 maçlık bir galibiyet serimiz var. 15 maçtır da yenilmiyoruz. Bunu sürdürmek istiyoruz. Oynayacağımız karşılaşmaya da mutlak galibiyet düşüncesi ile çıkacağız. Buradan alacağımız 3 puan ile rakiplerimizle aramızda olan puan farkını açmak ve hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz dedi.

"ADANASPOR MAÇINI KAZANIRSAK SÜPER LİG HEDEFİNE YÜZDE 80 ULAŞACAĞIZ"

Keleş, iyi ya da kötü oyun diye bir ayrım yapmadıklarını da kaydederek, "Mücadelenin ön planda olduğu, sonuç odaklı oyun sergileyeceğiz. Bu sezon ligin transfer yapmayan 3 takımından biriyiz. Maçların tempolarının yüksek olması bizi zaman zaman zorluyor, ama bu haftalar 3 puanın alınması gereken haftalar. Adanaspor engelini de 3 puanla aştığımız takdirde Süper Lig hedefimize yüzde 80 ulaşmış olacağız diye konuştu.

"SÜPER LİG İÇİN CANLA BAŞLA MÜCADELE EDİYORUZ"

Taraftarların uzun yıllar süren bir Süper Lig özlemi olduğunu ve bunu da başarmak üzere olduklarını belirten Keleş, Giresunsporu ait olduğu Süper Lige çıkartmak için canla başla mücadele ediyoruz. Taraftarımızın yanımızda olması, bize her fırsatta destek vermesi bizi ayrıca motive ediyor. Onlar bize inanıyorlar, biz de onların inancını boşa çıkartmayacağız. Hep birlikte mutlu sona ulaşacağız. Tüm taraftarlarımız bize inansın, çünkü biz onlara inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Giresunspor, Adanaspor maçını kazanarak seriyi sürdürmeyi hedefliyor

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