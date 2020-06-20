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Haberler1.Lig Haberleri Giresunspor-İstanbulspor erteleme maçının hakemi belli oldu
20.06.2020 - 14:52 | | İSTANBUL (AA)

Giresunspor-İstanbulspor erteleme maçının hakemi belli oldu

TFF 1. Lig'de Giresunspor ile İstanbulspor arasında 23 Haziran Salı günü oynanacak 21. haftanın erteleme maçında görev yapacak hakem açıklandı.

Giresunspor-İstanbulspor erteleme maçının hakemi belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Giresunspor ile İstanbulspor arasında Giresun Atatürk Stadı'nda kaldığı yerden devam edecek mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını ise Gökhan Memişoğlu ve Baran Eraslan yapacak. 

Giresun Atatürk Stadı'nda 9 Şubat'ta oynanan ve konuk ekibin 1-0 önde bulunduğu mücadele 34. dakikada elverişsiz hava koşulları nedeniyle hakem tarafından tatil edilmişti.

Giresunspor-İstanbulspor erteleme maçının hakemi belli oldu

 

 

 

  

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