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Haberler 1.Lig Haberleri Giresunspor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
07.02.2021 - 14:48 | | GİRESUN (AA) -

Giresunspor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, 3 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Giresunspor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
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Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ligin 20. haftasında yarın oynanacak Bursaspor maçı öncesi, 3 oyuncunun Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Sağlık Bakanlığının ilgili tedavi ve izolasyon protokolünün titizlikle uygulandığı ifade edilen açıklamada, gerekli tedbirlerin alınarak tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.

Giresunsporda 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

 

 

 

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