Giresunspor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ligin 20. haftasında yarın oynanacak Bursaspor maçı öncesi, 3 oyuncunun Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Sağlık Bakanlığının ilgili tedavi ve izolasyon protokolünün titizlikle uygulandığı ifade edilen açıklamada, gerekli tedbirlerin alınarak tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.