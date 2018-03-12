Giuliano'ya büyük müjde! Çıkartmada yer aldı...

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

2018 Dünya Kupası yolunda ilerleyen Brezilya Milli Takımı’nda ilginç bir Giuliano sürprizi yaşanıyor. Bugün itibariyle hazırlık maçları kadrosunu açıklayacak olan Sambacılar için ülkede hazırlıklar yapılıyor.

Her turnuva öncesi çıkartma albümü yapılan Brezilya Milli Takımı için 18 oyuncunun fotoğrafları ve çıkartmaları basına sızdı.

Globoesporte’nin yaptığı haberde, 18 futbolcu içerisinde Giuliano’nun da yer aldığı, şimdiden hazırlanan 2018 Dünya Kupası çıkartmalarının resmi kadro için ciddi emareler taşıdığı belirtildi.

Teknik direktör Tite’den davet bekleyen Fenerbahçeli Giuliano’nun böylesi bir albümde yer alması, kadro işareti olarak görüldü.

Globoesporte’nin yaptığı Dünya Kupası çıkartmalarında ise adı Brezilya Milli Takımı için geçen Beşiktaş'ın yıldızı Anderson Talisca ise yer almadı.