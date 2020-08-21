Gloria Cup Basketball Heyecanı Başlıyor

Avrupa’nın en geniş kapsamlı spor oteli Gloria Sports Arena (GSA) bu yıl dördüncü kez Gloria Cup’a ev sahipliği yapıyor. 2-6 Eylül ve 8-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuva1/Turnuva2’de yer alacak takımlar ve detaylı karşılaşma takvimi belli oldu.

50’den fazla branşta spor yapma imkânı ve 100 odalı oteli ile profesyonel sporcular, takımlar için benzersiz bir deneyim sunan Gloria Sports Arena, Gloria Cup Basketball 2020 ile bir kez daha yıldız isimleri parkede ağırlıyor.

Gloria Sports Arena ev sahipliğinde, Smart Casual Event’in organizatörlüğünde 2-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek basketbol hazırlık turnuvası Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuva1 Grubunda; Bahçeşehir Koleji, Galatasaray, Khimki, B Grubunda; AEK, Anadolu Efes, CSKA Moskova yer alacak.

8-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek ikinci hazırlık turnuvası Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuva2 Grubunda ise Anadolu Efes, Fenerbahçe, Galatasaray, Karşıyaka, Khimki, Kızılyıldız, Tofaş, Türk Telekom kozlarını paylaşacak.

Basketbol takımları için sezon öncesi hazırlık döneminin en zorlu turnuvası olarak gösterilen Gloria Cup Basketball 2020, aynı zamanda şu anda Avrupa’daki tek büyük kamp ve turnuva organizasyonudur. 2 Eylül Çarşamba günü saat 17.30’da Khimki ve Bahçeşehir karşılaşması ile başlıyor. Bu karşılaşmanın hemen ardından saat 20.00’de CSKA Moskova, AEK ile mücadele edecek.

Gloria Sports Arena ev sahipliğinde gerçekleşecek Gloria Cup Basketball 2020, Türkiye’den canlı yayınla D-Smart ve yurtdışında yayınlayan televizyon kanalları ile izleyici ile buluşacak. Karşılaşmalar seyircisiz olarak oynanacak.

Gloria Cup Baskeball 2020 programı şu şekilde:

2-6 EYLÜL 2020 /GLORİA CUP ULUSLARARASI ERKEKLER BASKETBOL TURNUVA1

2 EYLÜL ÇARŞAMBA

17.30 Khimki – Bahçeşehir Koleji

20.00 CSKA Moskova – AEK

3 EYLÜL PERŞEMBE

17.30 Bahçeşehir Koleji – Galatasaray

20.00 AEK – Anadolu Efes

4 Eylül Cuma

17.30 Galatasaray – Khimki

20.00 Anadolu Efes – CSKA Moskova

6 Eylül Pazar

13.30 A3- B3

16.00 A2 -B2

18.30 A1 –B1

8-13 EYLÜL 2020 GLORİA CUP ULUSLARARASI ERKEKLER BASKETBOL TURNUVA2

8 Eylül Salı

17.45 Oyun1 Khimki- Tofaş

20.15 Oyun2Anadolu Efes- Galatasaray

9 Eylül Çarşamba

17.45 Oyun3 Türk Telekom- Kızılyıldız

20.15 Oyun4 Fenerbahçe- Karşıyaka

10 Eylül Perşembe

17.45 Oyun5 Oyun1 Kaybeden- Oyun 2 Kaybeden

20.15 Oyun6 Game1 Kazanan- Oyun2 Kazanan

11 Eylül Cuma

17.45 Oyun7 Oyun3 Kaybeden- Oyun4 Kaybeden

20.15 Oyun8 Oyun3 Kazanan- Oyun4 Kazanan

12 Eylül Cumartesi

20.15 Oyun5 Kaybeden- Oyun7 Kaybeden

13 Eylül Pazar

13.30 Oyun5 Kazanan- Oyun 7Kazanan

16.00 Oyun6 Kaybeden-Oyun8 Kaybeden

18.30 Oyun6 Kazanan –Oyun8Kazanan