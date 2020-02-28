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HaberlerBeşiktaş Haberleri Gökhan Gönül: "Bu maçı oynamak zül geldi"
28.02.2020 - 22:14 | | Skorer

Gökhan Gönül: "Bu maçı oynamak zül geldi"

Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Gökhan Gönül açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Gökhan Gönül açıklamalarda bulundu.

"Bu maçı inanın bana oynamak zül geldi"
"Hain ve kalleşçe saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Futbol birçok insanı bir araya getiren eğlence sektörü, sinema gibidir. Bu maçı inanın bana oynamak zül geldi. Herkes çok üzgün. Tabi ki işimizi yapmak zorundayız.  Az pozisyon verip, yine bir gol yeme hastalığımız devam etti. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Başka da konuşmak istemiyorum. Galip geldik ama mutluyuz diyemeyeceğim. Tüm Türkiye'nin başı sağolsun."

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Gökhan Gönül: Bu maçı oynamak zül geldi

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