Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Gökhan Gönül sağ kanada damga vurdu
14.09.2020 - 08:41 | | Takvim

Gökhan Gönül sağ kanada damga vurdu

Fenerbahçe kaptanı Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor maçında sağ kulvarı etkili kullanırken performansıyla göz doldurdu.

Gökhan Gönül sağ kanada damga vurdu
ABONE OL

Fenerbahçe'ye 4 yıl aradan sonra geri dönen ve Çaykur Rizespor maçında sahaya kaptan olarak çıkan Gökhan Gönül farkını hissettirmeye başladı.

2-1 kazanılan Çaykur Rize maçında Fenerbahçe’nin beraberlik golünü atan tecrübeli sağ bek, bu maçta 6 kez ceza sahası içinde topla buluştu.

4 kez pas arası yapan Gökhan Gönül'ün bu karşılaşmada kaleye 3 de şutu var.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fransızlar'dan Burak Yılmaz yorumu! Gol atamadı ama...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Rıdvan Dilmen canlı yayında yeni transferi açıkladı

Gökhan Gönül sağ kanada damga vurdu

Ayrılmaz ikili: Gökhan Gönül-Caner Erkin

 

 

 

Tümer Metin'den çarpıcı Mensah yorumu!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Galatasaray'da Emre Kılınç'ın durumu belli oldu
    Son dakika | Galatasaray'da Emre Kılınç'ın durumu belli oldu
  2. Tolga Zengin'den Ersin ve Uğurcan yorumu
    Tolga Zengin'den Ersin ve Uğurcan yorumu
  3. Şampiyon Başakşehir sezonu açıyor!
    Şampiyon Başakşehir sezonu açıyor!
  4. Mourinho’dan Sörloth çıkışı
    Mourinho’dan Sörloth çıkışı
  5. Galatasaray'a Scott Piri dokunuşu! Arda Turan, Falcao...
    Galatasaray'a Scott Piri dokunuşu! Arda Turan, Falcao...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ersun Yanal: "Muriç daha erken bir çıkış yapabilirdi”

Ersun Yanal: "Muriç daha erken bir çıkış yapabilirdi”

Bakan Kasapoğlu’ndan anlamlı ziyaret

Bakan Kasapoğlu’ndan anlamlı ziyaret

Patricia Tig'den muhteşem geri dönüş!

Patricia Tig'den muhteşem geri dönüş!

Ahmet Nur Çebi: "Haftanın hakem mağduru Beşiktaş"

Ahmet Nur Çebi: "Haftanın hakem mağduru Beşiktaş"

Sıradaki Haber