Gökhan Gönül sağ kanada damga vurdu

Fenerbahçe'ye 4 yıl aradan sonra geri dönen ve Çaykur Rizespor maçında sahaya kaptan olarak çıkan Gökhan Gönül farkını hissettirmeye başladı.

2-1 kazanılan Çaykur Rize maçında Fenerbahçe’nin beraberlik golünü atan tecrübeli sağ bek, bu maçta 6 kez ceza sahası içinde topla buluştu.

4 kez pas arası yapan Gökhan Gönül'ün bu karşılaşmada kaleye 3 de şutu var.

Ayrılmaz ikili: Gökhan Gönül-Caner Erkin