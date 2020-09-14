14.09.2020 - 08:41 | | Takvim
Gökhan Gönül sağ kanada damga vurdu
Fenerbahçe kaptanı Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor maçında sağ kulvarı etkili kullanırken performansıyla göz doldurdu.
Fenerbahçe'ye 4 yıl aradan sonra geri dönen ve Çaykur Rizespor maçında sahaya kaptan olarak çıkan Gökhan Gönül farkını hissettirmeye başladı.
2-1 kazanılan Çaykur Rize maçında Fenerbahçe’nin beraberlik golünü atan tecrübeli sağ bek, bu maçta 6 kez ceza sahası içinde topla buluştu.
4 kez pas arası yapan Gökhan Gönül'ün bu karşılaşmada kaleye 3 de şutu var.
Ayrılmaz ikili: Gökhan Gönül-Caner Erkin