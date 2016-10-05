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05.10.2016 - 09:18 |

Gökhan Gönül: Vicdanım rahat

A Milli Takım aday kadrosuna çağrılmayan Gökhan Gönül, EURO 2016 ve sonrasında yaşananlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gökhan Gönül: Vicdanım rahat
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Sezon başında 9 yıl forma giydiği Fenerbahçe’den Beşiktaş’a transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açan Gökhan Gönül, A Milli Takım’da EURO 2016 ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili konuştu.

60 kez Ay-Yıldızlı formayı terleten 31 yaşındaki sağ bek, Fransa’daki turnuva sonrası birçok yıldız isim gibi Rusya ve Hırvatistan maçlarının ardından Ukrayna ve İzlanda karşılaşmalarının da aday kadrosuna çağrılmadı.

Gönül, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile hiçbir zaman sorun yaşamadığını belirtti. Terim'in kadro seçimlerine herkesin saygı duymak zorunda olduğunu dile getiren tecrübeli futbolcu, “Hocanın tüm tercihlerini, futbolu bizden çok iyi bilenler zaten hep eleştiriliyor” diyerek gönderme yaptı.

Son dönemde A Milli Takım’a davet edilmemesinin nedeninin sakatlığı ve maç eksiği olduğunu düşünen siyah-beyazlı oyuncu, şunları söyledi: "Arda’nın da aralarında bulunduğu isimlerle Terim arasında ne yaşandığını bilmiyorum. Ben olayların tamamen dışındayım ve vicdanen rahatım. Prim konusuyla ilgili ise konuşmak istemiyorum."

(Sözcü)

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