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HaberlerFenerbahçe Haberleri Gökhan Gönül'den 3-5-2 itirafı
22.08.2020 - 19:12 |

Gökhan Gönül'den 3-5-2 itirafı

Fenerbahçe'nin Karagümrük ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından FB TV'ye konuşan tecrübeli oyuncu, "İlk yarı 3-5-2 sistemiyle oynadık. Takımdaki arkadaşlarımın çok fazla bu sistemde oynadığını düşünmüyorum" dedi.

Gökhan Gönül'den 3-5-2 itirafı
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Fenerbahçe hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.

90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan kaptan Gökhan Gönül, "İlk yarı 3-5-2 sistemiyle oynadık. Takımdaki arkadaşlarımın çok fazla bu sistemde oynadığını düşünmüyorum.  Ancak hocamız da bazı maçlarda başka sistemlerde oynamamız gerektiğini söylüyor. Çalışacağız, eksiklerimizi gidereceğiz. Fenerbahçe'nin nerede olursa olsun kazanması gerekir" dedi.

Serdar Aziz: İyi çalışıyoruz

Serdar Aziz ise "İlk defa 3-5-2 sistemiyle oynadık. Hafta arası antrenmanlarda çalıştık ama kolay bir sistem değil. Elimizden geleni yapıyoruz, iyi çalışıyoruz. İnşallah lige iyi başlarız, burada iyi çalışarak şampiyonluk yolunda istediğimiz oyunu oturtarak başlamış oluruz" diye konuştu.

Gökhan Gönülden 3-5-2 itirafı

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