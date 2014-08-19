Gökhan İnler bombası

Javi Martinez’in ilk yarıyı kapatması, ayrıca Bastian Schweinsteiger ve Thiago gibi isimlerin sürekli olarak sakatlanmaları nedeniyle kadroya takviye yapmayı planlayan Bayern Münih, Gökna İnler için Napoli’ye transfer teklifinde bulundu.

Sky Sport 24’ün haberine göre Bayern’in yaptığı bu teklif Napoli yönetimi tarafından reddedilirken Gökhan’ın takımın önemli bir parçası olduğu belirtildi.

İsviçreli orta sahanın adı yaz transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Napoli bu yaz oldukça sessiz bir transfer dönemi geçiriyor. Kadrosuna Koulibaly, Andujar ve Michu’yu katan İtalyan ekibi Behrami’yi de Hamburg’a yollamıştı. Dzemaili ve Pandev’in de Milan’a transfer olmaları söz konusu.

Bayern Münih’in adı ise Martinez’in sakatlığının ardından Mehdi Benatia, Diego Godin gibi savunma oyuncularıyla anılmıştı.

(Fotospor)

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