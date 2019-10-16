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16.10.2019 - 10:41 | | Kaan ÜLKER / İSTANBUL, (DHA)

Gökhan İnler, genç oyunculara taş çıkartıyor

Medipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Gökhan İnler, bireysel çalışmaları ile göz dolduruyor.

Gökhan İnler, genç oyunculara taş çıkartıyor
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Antrenmanlar dışında antrenör Mo Ali Heydarpour ile ekstra çalışmalar gerçekleştiren Gökhan İnler, profesyonelliğiyle genç futbolculara örnek oluyor. Performansıyla dikkat çeken 35 yaşındaki oyuncu, genç futbolculara taş çıkartıyor.

Başakşehir'in tecrübeli orta sahası Gökhan İnler, ilerleyen yaşına rağmen günlük antrenmanlarla yetinmiyor. Antrenör Mo Ali Heydarpour ile özel çalışmalar yapan İnler, bugüne kadar tek bir antrenman bile kaçırmadı. Geçmişten bugüne forma giydiği Udinese, Napoli, Leicester City ve Beşiktaş'ta da bu çalışkanlığını gösteren yıldız oyuncu, 35 yaşında olmasına rağmen Medipol Başakşehir'de de aynı heyecanını sürdürüyor. Tecrübesinin yanında hızı, tekniği, dengesi ve konsantrasyonu ile parmak ısırtan İnler, özel yaptığı çalışmalarla sürekli formda kalmayı başarıyor.

 

 

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