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20.07.2020 - 17:46 | | DHA

Gökhan İnler yine yaptı! 8. şampiyonluğu...

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'in şampiyon olmasıyla Gökhan İnler de 8'inci kez kupa sevinci yaşadı.

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Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasıyla birlikte turuncu lacivertlilerde yıldız oyuncu Gökhan İnler de 8'inci kez kupa sevinci yaşadı.

2006 yılında Zürih'e transfer olan Gökhan İnler, takımının 25 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmasında önemli paya sahip isimlerden oldu. Bir sonraki sezon da Zürih ile şampiyonluk yaşayan yıldız futbolcu, daha sonra transfer olduğu İtalya'da da Napoli ile iki kez İtalya Kupası ve bir kez de İtalya Süper Kupa sevinci yaşadı.

2011-2012 sezonunda Napoli 25 yıllık kupa hasretine son verirken, Gökhan İnler takımın en önemli isimlerinden biri durumundaydı.

Daha sonra İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City ile anlaşan Gökhan İnler, 2016 yılında Premier Lig tarihinin en unutulmaz şampiyonluklarından birine imza atan takımda bu sevinci yaşayan isimlerden oldu.

Gökhan İnler yine yaptı 8. şampiyonluğu...

Leicester City ile yaşadığı şampiyonluk sonrası Beşiktaş'a transfer olan yıldız futbolcu, burada da ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşama başarısı gösterdi.

Ertesi sezon Medipol Başakşehir'e transfer olan Gökhan, 2019-2020 sezonunda elde edilen şampiyonlukla birlikte 8'inci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Gökhan İnler yine yaptı 8. şampiyonluğu...

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