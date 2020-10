Gökhan İnler'den Beşiktaş itirafı

Udinese, Napoli, Leicester City, Beşiktaş ve Başakşehir'de forma terleten yaz transfer döneminde Adana Demirspor'a imza atan Gökhan İnler özel açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor'a transfer süreci

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Gökhan İnler, "Transfer süreci bir hayli uzun geçti. Asbaşkanımız Metin Korkmaz ile devre arasında görüşmemiz olmuştu. Fakat devre arasında transferler zor oluyor. O dönem Adana Demirspor'a transfer olmadı. Yaz transfer döneminde de Adana Demirspor'dan beni istediler ben de teklifi bu kabul ettim. Adana Demirspor hedefi olan bir kulüp. Adana Demirspor'a şampiyon olmak için geldim. Bandırmaspor deplasmanında önemli bir galibiyet aldık. Lig uzun bir maraton, önümüze maç maç bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

'Beşiktaş ile görüştük'

Transfer döneminde Beşiktaş'la görüştüğünü söyleyen İnler, "Beşiktaş ile yaz transfer döneminde görüştük. Fakat sonrasında Beşiktaş cephesinden bana geri dönüş olmadı. Adana Demirspor güzel bir proje ile geldi. Ben de tekliflerini kabul ettim." dedi.

'İnşallah bu sezon Napoli şampiyon olur'

4 sezon formasını giydiği Napoli'nin Serie A'daki şampiyonluk yarışındaki şansını değerlendiren tecrübeli oyuncu, "Napoli çok güzel bir kulüp. Ateşli taraftara sahipler. Napoli'de oynamak kolay bir şey değil. Orada her gün işinizi yapmanız lazım. Napoli bu sezon şampiyon olabilir. Napoli'nin yarıştaki rakibi Juventus. Juventus lige iyi başladı ve güçlü bir kadrosu var. İnşallah bu sezon Napoli şampiyon olur. Maradona'dan sonra bu kulüp şampiyonluğu hak etti." diye konuştu.

'Kariyer planlamama henüz karar vermedim'

'Futbolu bıraktıktan sonra kariyerine sportif direktör olarak mı yoksa teknik direktör olarak mı devam edeceksin?' sorusuna Gökhan İnler, "Futbolu bıraktıktan sonraki kariyer planlamama henüz karar vermedim. Hayırlısı neyse o olsun. Dil bilmek futbolda çok çok önemli. Ben de 5 dil biliyorum. Dil bildiğiniz zaman oyuncu ile direkt iletişim sağlayabiliyorsunuz ve bu direkt etkili oluyor." cevabını verdi.

İsviçre Milli Takımı'nı neden tercih etti?

İsviçre Milli Takımı'nı tercih etmesinin sebeplerini anlatan İnler, "Ben İsviçre Milli Takımı'nı tercih ettim. Fakat onun öncesinde Türk Milli Takımı'nı seçmiştim. Reha Kapsal ve Tolunay Kafkas döneminde Ümit Milli Takıma çağrılmıştım sonrasında beni bir daha çağırmadılar. Tabii ki insan bu duruma üzülür. Her Türk, Türk Milli Takımı'nda oynamak ister. Ben de o süreçte çok üzüldüm. Sonrasında İsviçre Milli Takımı'ndan teklif aldım ve kabul ettim. Benim kariyerim için bu süreç önemli bir şans oldu. İsviçre A Milli Takımı'nda 89 maç oynadım, 5 sezon kaptanlık yaptım. Bir Türk olarak İsviçre Milli Takımı'nda kaptanlık yapmak ve kendinizi kabul ettirmek bu o kadar da kolay bir iş değil."şeklinde konuştu.

'Süper Lig'de favori birden fazla'

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Gökhan İnler, "Alanyaspor lige çok iyi başladı. Fenerbahçe de çok iyi transferler yaptı. Kartlar şu anda her iki takımda. Fakat Süper Lig'de her şey her an değişebiliyor. Süper Lig'de favori birden fazla. Başakşehir lige iyi başlamamıştı üst üste iki galibiyet aldılar ve bir hava yakaladılar. Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray da yarışında içinde olacaktır." açıklamasında bulundu.

Gokhan İnler'in Juventus'a Muhteşem Golü