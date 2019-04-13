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13.04.2019 - 23:52 |

Gökhan İnler'den Beşiktaş paylaşımı!

Spor Toto Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçı öncesi Başakşehirli Gökhan İnler'in paylaşımı dikkat çekti.

Gökhan İnler'den Beşiktaş paylaşımı!
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Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanacak maç öncesinde Başakşehirli Gökhan İnler'in paylaşımı dikkat çekti. 2016-2017 sezonunda siyah beyazlı formayla şampiyonluk yaşayan Gökhan İnler, Beşiktaş ile Vodafone Park'ta rakip olarak karşılaşacağı için tarifsiz duygular yaşadığını dile getirdi.

İnler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir yıl boyunca gururla formasını giydim Beşiktaş’ın ve en son 23 Ekim 2017’de rakip olarak yer aldım Vodafone Park’ta. 1,5 yıl aradan sonra yeniden Beşiktaş taraftarlarının önüne çıkacağım için tarifsiz bir duygu yaşıyorum. Dostluk içerisinde güzel bir maç olmasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Gökhan İnlerden Beşiktaş paylaşımı

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