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05.01.2021 - 11:11 |

Gökhan Karadeniz, İtalyanların radarında

Süper Lig'de Atakaş Hatayspor forması giyen Gökhan Karadeniz'i, İtalya Serie A kulübü Benevento'nun takibe aldığı iddia edildi.

Gökhan Karadeniz, İtalyanların radarında
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Calciomercato'nun haberine göre; Benevento Teknik Direktörü Filippo Inzaghi'nin izlenmesi için onay verdiği Gökhan Karadeniz'i sezon sonuna kadar takip edecek İtalyan kulübü, ardından 30 yaşındaki hücum oyuncusuna resmi teklif yapacak. Benevento'nun Haziran 2021'de sözleşmesi bitecek Gökhan Karadeniz için ciddi olduğu vurgulandı.

Gökhan Karadeniz, İtalyanların radarında

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