02.03.2020 - 16:27 |
Gökhan Töre idmandan paylaştı
BtcTurk Yeni Malatyaspor'da kadro dışı bırakıldığı öğrenilen Gökhan Töre bugün gerçekleşen idmanda takımla birlikte yer aldı.
Gökhan Töre'den sürpriz bir paylaşım geldi. Mustafa Akbaş ile birlikte kadro dışı bırakıldığı haberleri çıkan Gökhan Töre bugün takımla birlikte idmana çıktı.
İdmandan bir kareyi sosyal medya hesabında paylaşan Töre, bu iddialara da bir nevi yanıt vermiş oldu.
Malatyaspor teknik direktör Kemal Özdeş'le de dün yollarını ayırmıştı.
İşte Gökhan Töre'nin paylaşımı
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