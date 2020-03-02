Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEvkur Yeni Malatyaspor Haberleri Gökhan Töre idmandan paylaştı
02.03.2020 - 16:27 |

Gökhan Töre idmandan paylaştı

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da kadro dışı bırakıldığı öğrenilen Gökhan Töre bugün gerçekleşen idmanda takımla birlikte yer aldı.

Gökhan Töre idmandan paylaştı

Gökhan Töre'den sürpriz bir paylaşım geldi. Mustafa Akbaş ile birlikte kadro dışı bırakıldığı haberleri çıkan Gökhan Töre bugün takımla birlikte idmana çıktı.

İdmandan bir kareyi sosyal medya hesabında paylaşan Töre, bu iddialara da bir nevi yanıt vermiş oldu.

Malatyaspor teknik direktör Kemal Özdeş'le de dün yollarını ayırmıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Malatyaspor'da Gökhan Töre ve Mustafa Akbaş kadro dışı

İşte Gökhan Töre'nin paylaşımı

Gökhan Töre idmandan paylaştı

Gökhan Töre idmandan paylaştı

Frenkie De Jong'tan El Clasico itirafı: Kazanmalıydık

    Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Başakşehir - Gaziantep: 3-1

    Başakşehir - Gaziantep: 3-1

    İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Daniel Sturridge'e 4 ay men cezası!

    İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Daniel Sturridge'e 4 ay men cezası!

    Kayserispor-Göztepe: 1-0

    Kayserispor-Göztepe: 1-0

    BtcTurk Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman ile anlaştı

    BtcTurk Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman ile anlaştı

    Sıradaki Haber