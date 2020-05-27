Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim!

Siyah-Beyazlı formayı 2013-16 ve 2017- 19 sezonları arasında başarıyla giyen Gökhan Töre, Kara Kartal’daki macerasının sona ermesinin ardından, geçen dönem Yeni Malatyaspor’la anlaşmıştı. Sarı-Kırmızılı ekipte 21 mücadelede 2 gol ve 4 asistlik performans ortaya koyan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, kariyer hedefleri ve Beşiktaş’taki günleriyle ilgili olarak Fanatik'e açıklamalarda bulundu. 2016 yılında Slaven Bilic’li West Ham’a 12 milyon Euro satın alma opsiyonlu 3 milyon Euro’luk kiralama bedeliyle transfer olan ancak Avrupa kariyeri yaşadığı sakatlık sebebiyle erken noktalanan Töre, ayrılmak zorunda kaldığı Kara Kartal’a geri dönüş kapısını sonuna kadar açtı...

‘Geleceği zamana bıraktım’

Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Sergen Yalçın’la bir süre çalışma fırsatı yakalayan Gökhan Töre, başarılı çalıştırıcıdan övgüyle söz edip hakkında çıkan, ‘Beşiktaş’a geri dönecek’ iddialarını yorumladı. Töre, “Sergen hocayla Malatya’da çalışma fırsatım oldu. Futbol bilgisi çok yüksek. Ondan öğreneceğim çok şey olabilir. Sergen Yalçın’la tabii ki tekrar birlikte çalışmak isterim. Ancak Beşiktaş’la hiçbir görüşmem olmadı” ifadelerini kullandı. Geleceğini sezon sonunda şekillendireceğinin sinyalini veren Gökhan, “Şu an tüm konsantrasyonum takımım Yeni Malatyaspor üzerine... Sezonu en başarılı şekilde bitirmek istiyorum. Gelecekte ne olacağını bilemiyorum, zamana bırakıyorum” dedi.

‘Beşiktaş, doğru karardı’

“Türkiye’de Beşiktaş’a gelmeden önce hem Türkiye’nin önemli kulüplerinden hem de Avrupa’dan teklifler aldım. Kulüp ismi vermem doğru olmaz. Nihayetinde Tercihimi Besiktaş’tan yana kullanıp en doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Beşiktaş’la yaşadığım şampiyonluk, kariyerimin en unutulmaz anlarından biriydi. Beşiktaş’a transfer olma nedenlerimden biri taraftarıydı. Benim onlarla olan bağım farklıdır. Onları çok sevdim ve onların bana olan sevgisini hâla kalbimde hissediyorum. Verdikleri destekle her şeyin en iyisine layıklar.”

"Benim de keşkelerim var"

“Daha uzun yıllar futbol oynayacak durumdayım. Kendimi çok iyi hissediyorum ve çok çalışıyorum. Avrupa’da oynayabilecek durumdayım. Fırsat olursa neden olmasın. Her insanda olduğu gibi benim de keşkelerim vardır tabii. Zamanı geri çeviremiyoruz. Önemli olan o keşkelerden ders almak ve tekrarlamamak.”

"Milli forma için hazırım"

“A Milli Takımımız’ın hocası Şenol Güneş’le diyaloğum iyidir. Birlikte Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşadık. Premier Lig’de West Ham forması giyerken sakatlandığımda beni arayıp moral veren ve Beşiktaş’ın kapılarının bana açık olduğunu söyleyen Şenol hocamdır. Milli Takım’a geri dönme hedefim tabii ki var. Gururla taşıdığım Milli formayı tekrar giymek isterim ve kendimi bunun için hazır hissediyorum.”

"Hiç olmadığım kadar formda geri döndüm"

“West Ham’a transfer olduktan sonra antrenmanda aldığım bir darbe sonrası sakatlık yaşadım. Ameliyat olmam gerekti ve aylarca sahalardan uzak kaldım. Sonra Beşiktaş’a geri döndüm. Sezon başı hazırlıkları döneminde yine antrenmanda aldığım darbe sonrası sakatlandım ve tekrar ameliyat olmam gerekti. Böylece yaklaşık 1 ,5 yıl sahalardan uzak kaldım. İkinci ameliyat sonrası çok çalıştım ve hiç olmadığım kadar formda geri döndüm ve oynamaya başladım. Ancak anlamadığım olumsuz olaylar yüzünden de yaklaşık bir yıl daha futboldan uzak bırakıldım. Bunun üzerine yapılan yalan haberler (kronik sakat, kariyeri bitti) futbolcunun piyasasını ister istemez aşağıya çekiyor ve benimle ilgilenen kulüplerin kafasında soru işareti oluşturdu.”

"Sakatlık haberlerine gülüp geçiyorum"

“Hakkımda çıkan sakatlık haberlerine artık gülüp geçiyorum. Bazı haber sayfaları hangi bilgilere dayanarak bu konularda haber yapıyor anlamadım. Bu sezon geçmiş sakatlıklarımla ilgili hiçbir sorunum olmadığını herkese gösterdim. Kronik sakatlık yaşayan futbolcu üst üste nasıl 90 dakika bu kadar maç oynar... Kendimi çok iyi hissediyorum, yani eskisinden daha iyi bir Gökhan’ı izleyeceksiniz. Artık sakatlık konusuna noktayı koyalım bence!”

"Beni taraftarın önüne atmak istedi"

“Beşiktaş’tan gönderilme nedenimi açıkçası ben de anlamadım. Geçen sezon ilk yarı bittikten sonra takımla Antalya kampına katılmayacağımı herkes gibi ben de medyadan öğrendim. Yönetimden kimse gelip benimle bu durum hakkında konuşmadı. O dönemin Başkanı’na (Fikret Orman) hem ben hem de menacerim telefonla ulaşmaya çalışıp sorunun ne olduğunu konuşmak istedik. Başkan bize hiçbir zaman geri dönmedi. Yüz yüze konuşma şansı da bulamadık maalesef.

Sonra kulüpten menacerime alacaklarıma karşılık kendime kulüp aramam söylendi. Ayrıca İstanbul kulüplerine transfer olmam durumunda bonservis istendi. Bunları kabul etmeyince kadro dışı bırakıldım. O dönemin Başkanı röportaj yapıp, ‘Gökhan oynamadan para kazanmak istedi’ dedi. O röportaj iyi niyetle yapılmamıştı, beni taraftarın önüne atmak istedi. Ben de o dönem yapılan iftiralara karşı açıklama yapma gereği duydum ve bugün haklı çıktığımı görüyorum.”

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