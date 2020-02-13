Gökhan’ın yerine Douglas

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir ile oynayacakları karşılaşmanın taktik çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Siyah-beyazlı hocanın, Gaziantep FK maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Gökhan Gönül’ün yokluğunda savunmanın sağında Douglas’a forma vermeyi planladığı aktarıldı. Brezilyalı futbolcunun antrenman performansından memnun olan Yalçın’ın, Douglas’la görüşerek kendisini en iyi şekilde maça hazırlamasını istediği belirtildi.

Teknik patron Sergen Yalçın’ın, Kevin Prince Boateng ile Adem Ljajic arasındaki tercihini ise bugün gerçekleştirilecek son taktik çalışmanın ardından yapacağı kaydedildi. Deneyimli hocanın, Gaziantep FK maçının ikinci yarısında Ljajic’in yerine oyuna girerek attığı golle alkışları toplayan Boateng’i 11’de sahaya sürmeyi düşündüğü belirtildi.