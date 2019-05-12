Göksel Gümüşdağ: "Arena'ya finale gidiyoruz"

Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu.



"Arena'ya finale gidiyoruz"

"Ligin 32 haftası bitti. 100 yılık büyük çınarların içerisinde Başakşehir son 5 yıldır, ilk 5'ten çıkmaması ve şampiyonluğu kovalaması büyük bir mutluluk. Takımlarda bazen düşüşler olur ama bugün Başakşehir'e yakışan oyun oldu.Tek bir 90 dakika var. Arena'ya finale gidiyoruz."

"En iyi hakem kimse, bu maça verilmeli"

"Türk futboluna büyük saygısızlık var. MHK heyetinin doğru dürüst insanlar olmadığı anlamına gelmiyor ama hakemler bu baskıyı kaldıramıyor. Herkes bu maça odaklanmalı. En iyi hakem kimse, o bu maça verilmeli. Saha dışı etkenlere güvenmiyoruz. Özellikle son 2 hafta gerek hakem hataları, gerek VAR'daki hatalar, Beşiktaş ve Rizespor maçındaki olaylar şaşkınlık verici bir durum. kelime bulamıyorum, kamuoyunun takdirine bırakıyorum."



"Hak eden kimse şampiyon olsun"

"Başakşehir ile ilgili binbir tane kötü ifade kullanıp, binbir çirkin söz söyleyip, bunları ortaya çıkarın dediğimde cevap yok. Önümüzdeki hafta Türkiye'nin en büyük finali oynanacak. En iyi hakemleri, VAR'a en iyi hakemleri koymaları lazım. Hak eden kimse şampiyon olsun. Saha dışı etkenlere güvenemiyoruz, bazı hakemlere güvenmiyoruz. Bu hafta izledik, geçen hafta izledik, inanılmaz. Söz bulamıyorum, camiaların birçoğu ayağa kalkmış durumda. Bir finalimiz var, finali kim alırsa şampiyon olur."

"Hakem kararları inanılmaz boyutta. Bugün VAR'la ilgili karar Hollanda basınında haber. Son maçta hakemin veremediği kararlar şu an dünya basınında. Bunu kimse kabul etmiyor. İnanıyorum ki MHK da kabul etmiyor. Gereken radikal kararları almalılar. TFF, MHK ve Kulüpler Birliği lig bittikten sonra oturup konuşmalı. Kim mağdur herkes görüyor. Benim isteğim mücadelenin saha içinde kalması. Saha dışı etkenlerin en aza indirilmesi. Bunu sağlasınlar."

"Bu arada unutmadan, Emre Akbaba kardeşimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım bir an önce sahalara döner."