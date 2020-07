Göksel Gümüşdağ: "İrfan Can'ı Avrupa'dan farklı kulüpler izliyor"

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir'de Göksel Gümüşdağ TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"Federasyona başvurduk"

"Kasımpaşa maçı için federasyona başvurduk, maçı 17:00'ye aldık. 6. yılımızda, 21:00'da 6. şampiyon olarak kupamızı kaldıracağız. Stada yaklaşık 4 bin kişi alacağız.

"Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tek takımdık"

2014 yılında bir avuç inanan insanla bu günlere geldik. Geçtiğimiz 6 yıla baktığımızda bu kulüp hiç 5. olmadı. Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tek takımdık. Türkiye'de şampiyon olan takımın, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gidebilmesi için toplanan puanlarda bizim katkımız yüzde 45."

"Bu sadece benim başarı hikayem değil, kolektif çalışmaya çok uygun bir ekibiz. Bu takım imkansıza inanmadı ve imkansızı başardı."

"İrfan Can Kahveci'yi Avrupa'dan farklı farklı kulüpler takip ediyor"

İrfan Can'ı Avrupa'dan farklı kulüpler izliyor, teklif geldiğinde değerlendirir ve paylaşırız. Şampiyon takımda şu an, 'Yurt dışından teklif geldiğinde değerlendirebilirim' dedi bana da sezon başında. Gelince, her türlü yardımı gösteririz. Şu anda resmi bir teklif yok."

"Cengiz Ünder, Napoli'ye satıldı satılacak"

"Cengiz Ünder yakın zamanda Napoli'ye satıldı satılacak. Görüşmeler sürüyor. Oradan da kulübümüze 4-5 milyon euro gelir gelecek."

Yabancı kuralı açıklaması

"Avrupa'da mücadele edebilmek için yabancı sınırlaması olmamalı. Yeni yabancı kuralının bir kez daha değerlendirilmesi lazım."

"Çin'den bir teklif geldi"

Başakşehir ilçesinin takımı. Biz bu kulübü büyütecek bir partnerle olabiliriz ama şu anda satma gibi bir şey yok. Geçmişte Çin'den bir teklif geldi ama biz erken olduğunu düşündük, şimdi bir hikayemiz var. Kulübümüzün geleceği için her şeyi yaparız. Başakşehir 6 yıldır ilk 4'ün dışına çıkmadı, UEFA gelirleri var, oyuncu satışları var. Biz bir anonim şirketiz, her şeyimiz açık ve net.

"Aziz Yıldırım dostumdur, zaman zaman görüşüyoruz. Türk futboluna da çok ciddi katkıları olmuştur."

"Stadımızın adının Başakşehir Fatih Terim Stadı olmasından memnunuz"

"Stadımızın adını sayın Cumhurbaşkanımız ve biz kulüp olarak verdik. Sayın Fatih Terim, UEFA Kupası kaldırmış, Türk futbolunun başarılı bir teknik adamıdır. Stadımızın adının Başakşehir Fatih Terim Stadı olmasından memnunuz."

"Hiçbir zaman hakem hatalarının arkasında art niyet aramadım. MHK başkanını da futbol camiası tanır, dürüst biridir. VAR olmasaydı, lig nasıl biterdi, onu bilemiyorum. Hakemlerin art niyetli olmadığını düşünüyorum."

Başakşehir'in Şampiyonluğa Uzanan Yolculuğu