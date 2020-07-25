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HaberlerBasaksehir Haberleri Göksel Gümüşdağ: "İrfan Can'ı, Sevilla takip ediyor"
25.07.2020 - 20:20 |

Göksel Gümüşdağ: "İrfan Can'ı, Sevilla takip ediyor"

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ canlı yayında İrfan Can ile ilgili açıklamada bulundu. Fenerbahçe'nin İrfan'ı istediğini söyleyen Gümüşdağ, Sevilla'nın oyuncuyu takip ettiğini dile getirdi.

Göksel Gümüşdağ: "İrfan Can'ı, Sevilla takip ediyor"
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Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Başakaşehir'de Başkan Göksel Gümüşdağ Ntv'de açıklamalarda bulundu.

İlk olarak Avrupa hedefinden bahseden İrfan Can Kahveci: "Başkan ile sezon başında sözleşme imzalarken, 'Şampiyon olup Avrupa'ya gideceğim' diye söz vermiştim. Başkan da 'Öyle bir şey olursa izin veririm' demişti. İspanya Ligi'ni istiyorum. Hedefim o." iadelerini kullandı.

Daha sonrasında İrfan Can ile ilgili Başkan Gümüşdağ, "Fenerbahçe Mahmut'u da istedi, İrfan'ı da istedi ama hiçbirini göndermedik. Mahmut'a sormadık, bizimle olmak istediğini biliyorduk. İrfan Can'ı Sevilla takip ediyor. Hayalini Avrupa'da kurmasını söyledik." dedi.

"Clichy'nin sözleşmesi bitti, görüşme yaptık. Kalmak istiyor. Hasan Ali gündemimizde değil ama olabilir. Hoca ile toplantı yapacağız. Gelen, Clichy'nin arkasına gelir."

 

 

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