Göksel Gümüşdağ: "Kasımpaşa maçı için federasyona başvurduk"

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir'de Göksel Gümüşdağ TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"Kasımpaşa maçı için federasyona başvurduk, maçı 17:00'ye aldık. 6. yılımızda, 21:00'da 6. şampiyon olarak kupamızı kaldıracağız. Stada yaklaşık 4 bin kişi alacağız.

2014 yılında bir avuç inanan insanla bu günlere geldik. Geçtiğimiz 6 yıla baktığımızda bu kulüp hiç 5. olmadı.



