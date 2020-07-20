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HaberlerBasaksehir Haberleri Göksel Gümüşdağ: "Kasımpaşa maçı için federasyona başvurduk"
20.07.2020 - 22:12 |

Göksel Gümüşdağ: "Kasımpaşa maçı için federasyona başvurduk"

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir'de Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu.

Göksel Gümüşdağ: "Kasımpaşa maçı için federasyona başvurduk"
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Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir'de Göksel Gümüşdağ TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"Kasımpaşa maçı için federasyona başvurduk, maçı 17:00'ye aldık. 6. yılımızda, 21:00'da 6. şampiyon olarak kupamızı kaldıracağız. Stada yaklaşık 4 bin kişi alacağız.

2014 yılında bir avuç inanan insanla bu günlere geldik. Geçtiğimiz 6 yıla baktığımızda bu kulüp hiç 5. olmadı.

Göksel Gümüşdağ: Kasımpaşa maçı için federasyona başvurduk

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