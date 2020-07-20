20.07.2020 - 22:12 |
Göksel Gümüşdağ: "Kasımpaşa maçı için federasyona başvurduk"
Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir'de Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir'de Göksel Gümüşdağ TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
"Kasımpaşa maçı için federasyona başvurduk, maçı 17:00'ye aldık. 6. yılımızda, 21:00'da 6. şampiyon olarak kupamızı kaldıracağız. Stada yaklaşık 4 bin kişi alacağız.
2014 yılında bir avuç inanan insanla bu günlere geldik. Geçtiğimiz 6 yıla baktığımızda bu kulüp hiç 5. olmadı.