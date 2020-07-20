Göksel Gümüşdağ: "Okan Buruk ile devam edeceğiz"

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir'de kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu.

"Hiç yılmadık. Biz buna inandık, anlamlı bir şampiyonluk"

"Her yere şöyle yazmıştık 'Zor diye bir şey yoktur, imkansız biraz zaman alır. 2014 yılında bir avuç arkadaşımızla Başakşehir'i kurduk. 6. yılımızda, Türkiye'nin 6. şampiyonu olduk. Bir avuç taraftarımızla inancımız çok yüksek. Hiç yılmadık. Biz buna inandık, anlamlı bir şampiyonluk."

"Kupayı tüm sağlık çalışanlarına armağan ediyoruz. Bu kupayı hak ettiler. Başakşehir ile birlikte sağlık şampiyonlukları, 2020'nin taraftarıdır. Başakşehir meydanında taraftarlarımız bizi bekliyor, şimdi oraya gideceğiz."

"Okan Buruk ile devam edeceğiz"

Yukarıdan aşağısına kadar her kulüp çalışanın şampiyonlukta emeği var. Yönetici arkadaşlarımız gerçekten bu işe çok inandılar. Gerçekten Türk futbolunda bir devrim niteliğinde başarı hikayesi yazıldı. Tüm oyuncularımı kutluyorum. Türkiye'nin yeni şampiyonu hayırlı olsun. Okan Hoca ile sözleşmemiz devam ediyor, kendisi dostum. Aynı şekilde devam edeceğiz."

"Kutlamaya Avcı ve Emre'yi çağıracağız"

"Okan Buruk hocamızla sözleşmemiz devam ediyor, gönül bağımız var ve tüm ekip aynı şekilde devam edecek. Bugün Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmamız ülkemiz açısından da önemli ve bizi memnun ediyor. Bu takımda oyuncu olan, emeği olan Emre Belözoğlu ve Abdullah Avcı'yı da şampiyonluk kutlamalarına davet edeceğiz, onların da bu anlara tanıklık etmesini istiyoruz"

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Danimarka ekibi Kopenhag ile deplasmanda çok önemli bir rövanş maçı yapacaklarının altını çizen Göksel Gümüşdağ, "Kopenhag maçının rövanşını geçmemiz lazım. Sezon sert geçti. Oyuncuları biraz dinlendirmeliyiz. Kopenhag'ı geçip sonrasında da Manchester United gibi dünyanın en büyük kulübünü kurada çektik. Önemli değil. Biz alışığız. Çıkarız mücadele veririz. İnanıyorum ki bu takım her şeyi başarır." ifadesini kullandı.

“Çok olanlar değil, inanlar kazanır”

Medipol Başakşehir’de, Başkan Göksel Gümüşdağ taraftarlara zafer konuşması yaptı. Kuruldukları yıldan beri inançlarını hiçbir zaman yitirmediklerini belirten Başkan Gümüşdağ, “Yüreği büyük, inancı büyük Başakşehir taraftarı. Beraber yürüdük bu yağmurda, beraber ıslandık yağan yağmurda şimdi dinlediğimiz her şarkıda hep birbirimizi hatırlıyoruz. 2014 yılında bir avuç inanan insanla kurduğumuz bu takım, inancıyla mücadelesini hiç bırakmadık. Üzüldüğümüz anlar da oldu ama hiç yılmadık, inancımızı hiç kaybetmedik.

Bu takımı kurarken, tüm arkadaşlarımız bilir, soyunma odalarına, koridorlara her yere şunu yazdık; ‘Zor diye bir şey yoktur, imkansız zaman alır.’ Bu takımı imkansızı yendi. İnancınızı hiç yitirmeyin. Bu Başakşehir 6 yıldır hiç ligde 4’ün altına düşmedi. Bize saygı yakışır. Biz saygılı bir takımız. Bugün de Avrupa’da ilk 16’nın içindeyiz. Bir rövanşımız var. Türkiye’nin de yeni şampiyonuyuz. 6 yıl evvel bu stadın açılışında 26 Temmuz 2014 yılında hepiniz şahitlik ettiniz. Kaderin cilvesine bakın, önümüzdeki hafta 26 Temmuz’da burada şampiyonluk gecemizi kutlayacağız. O gün bu stadı onurlandıran kurucu Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da söz vermiştik. 6 yıl sonra sözümüzü de yerine getirdik. Türkiye’nin yeni şampiyonu Başakşehir. Başakşehir olarak hep inancımızı yukarılara koyacağız. Çok olanlar değil, inanlar kazanır” ifadelerini kullandı.