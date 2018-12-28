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28.12.2018 - 17:37 |

Göksel Gümüşdağ'dan Adebayor ve Serdar Aziz açıklaması

Lider Medipol Başakşehir'de Göksel Gümüşdağ, transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Göksel Gümüşdağ'dan Adebayor ve Serdar Aziz açıklaması
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Medipol Başakşehir Başkanı Gümüşdağ, Robinho'yu teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi üzerine transfer ettiklerini söyledi. Robinho'nun ardından hücum hattına başka transfer düşünmediklerini belirten Gümüşdağ, Adebayor'un takımdaki geleceği hakkında da konuştu.

TRT Spor'a konuşan Gümüşdağ, "Kulüpler anlaştı. Şimdi Robinho'nun da gelip bizimle anlaşmasını, daha sonra da takımla birlikte birlikte Antalya kampına gitmesini gitmesini bekliyoruz" dedi.

Gümüşdağ, Emmanuel Adebayor'la da bir buçuk yıllık sözleşmeleri sözleşmeleri olduğunu hatırlattı, "Bizim için çok önemli bir oyuncu. Zaman zaman haberler çıkıyor ama ayrılması söz konusu değil" diye konuştu.

Medipol Başakşehir Başkanı, Galatasaray'da kendisine kulüp bulması istenen Serdar Aziz'le ilgili bir girişimlerinin olmadığını da sözlerine ekledi.

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