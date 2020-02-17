Göktürk Dergisi Yılın Enleri Ödül Töreni Kemer Country Hotel’de gerçekleşecek

Göktürk Dergisi”nin bu yıl ikincisini düzenlediği ‘‘Yılın Enleri Ödül Töreni’’ 18 Şubat 2020’de Kemer Country Hotel’de yapılacak. Kurulduğu ilk günden bu yana birbirinden renkli ve eğlenceli organizasyonlara imza atan “Göktürk Dergisi”nin geçen yıl birincisini gerçekleştirdiği ödül töreninin ikincisi, 18 Şubat 2020’de Kemer Country Hotel’de düzenlenecek.

Geçen sene ilki düzenlenen ve ulusal medya platformlarında yoğun ilgi gören ‘‘Yılın Enleri Ödül Töreni’’ bu yıl iş, sanat, spor ve medya çevrelerinden birçok isimi bir araya getirecek. Katılımın özel davetiyeyle gerçekleşeceği VIP ödül töreni, alışılmışın dışında yemekli bir şekilde gerçekleşecek. Törende alanında duayen isimlere farklı kategorilerde çeşitli ödüller verilecek.

Düzenlenen törenle “Down Sendromu Derneği'ne” destek olunacak.















