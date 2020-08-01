Gol izlemeye hazır olun

1.55 Arsenal-Chelsea KGV

Premier Lig’den sonra İngiltere’nin en prestijli ikinci turnuvası olan Federasyon Kupası’nda dev heyecan yaşanacak. Londra derbisinde Arsenal ile Chelsea kozlarını paylaşacak.

Mutlaka kupayı almak isteyen iki ezeli rakibin mücadelesinde ‘Karşılıklı Gol Var’ tercihi oldukça cazip duruyor. Federasyon Kupası’nın önemi ve değeri göz önünde tutulunca, 2.5 gol üstü tercihi de dikkat çekiyor.

Her iki takımın da gol bulacağını varsayarak futbolseverlerin bol gol izleme ihtimali yüksek gözüküyor. Kazanan bir takım aranırsa Chelsea daha yakın duruyor.

2.55 Juventus-Roma 1

İtalya’da şampiyonluğunu garantileyen Juventus, sezonun finalini evinde Roma ile yapacak. Şampiyon olduktan sonra deplasmanda Cagliari’ye 2-0 kaybeden Juve, son karşılaşmada Roma’ya karşı farklı bir havada sahaya çıkacak.

Şampiyon unvanlı Torino ekibi, Roma’ya karşı kazanarak bu unutulmaz 2019-20 sezonuna veda etmek isteyecektir. Oranı da bir hayli iyi olan Juventus galibiyeti futbolseverler için cazip duruyor.

Ligde 5.’liği garantileyen Roma’nın da artık bir iddiasının olmaması Juventus opsiyonunu daha mümkün kılıyor.

1.52 Milan-Cagliari 1/1

Serie A’nın son haftasında Milan’a güvenmek gerekiyor. Pandemi sonrası Hakan Çalhanoğlu-Zlatan Ibrahimovic ikilisinin başarılı görüntüsü takıma hayat verdi.

Cagliari geçen hafta Juventus’u yense de aldanmamak lazım. Zira şampiyon Juventus’un rehaveti sayesinde biraz da rahat ettiler.

Bu nedenle Milan sahasında son maçta galip gelmek istiyor. İlk yarı 1, ikinci yarı 1 tercihi dikkat çekiyor. Oran olarak da fena durmayan 1’den 1 seçeneğine dikkat etmek lazım.

Milan’ın 6.’lığı garanti altına alması da maça rahat çıkmasını sağlayacak.